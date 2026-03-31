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31.03.2026 06:31:29
Neumora Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Neumora Therapeutics hat am 30.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,370 USD je Aktie erzielt worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,450 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,530 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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