Novartis Aktie

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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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07.11.2026 07:40:08

Neun Meldungen seit 2019: Novartis: Zwei Tumorfälle deuten auf Bezug zu Gentherapie hin

Das Medikament Zolgensma wird zur Behandlung von kleinen Kindern mit einer seltenen Muskelschwunderkrankung eingesetzt. Die Gentherapie funktioniert mit einem veränderten Virus. Laut Hersteller Novartis gibt es nun zwei Tumorfälle, die damit im Zusammenhang stehen könnten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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02.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
29.10.26 Novartis Market-Perform Bernstein Research
29.10.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Novartis Neutral UBS AG
28.10.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
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Novartis AG 145,66 0,59% Novartis AG
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Novartis AG (Spons. ADRS) 145,00 0,69% Novartis AG (Spons. ADRS)

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Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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