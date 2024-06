Neun Standorte auf Streichliste: Galeria-Filiale in Potsdam muss doch nicht schließen

Aufatmen bei rund 100 Galeria-Mitarbeitern in Potsdam: Die Filiale der in Schwierigkeiten geratenen Kaufhauskette in der brandenburgischen Hauptstadt bleibt nun doch erhalten. Kurz zuvor wurden sechs weitere Standorte gerettet. Neun Kaufhäuser bleiben auf der Schließungsliste. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel