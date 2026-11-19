Neuphoria Therapeutics hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Neuphoria Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at