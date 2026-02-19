|
Neuphoria Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse
Neuphoria Therapeutics veröffentlichte am 17.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0,77 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,230 USD je Aktie erzielt worden.
