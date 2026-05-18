Neuphoria Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Neuphoria Therapeutics gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,55 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at