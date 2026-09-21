Neuphoria Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Neuphoria Therapeutics präsentierte am 18.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,060 USD. Im Vorjahr hatten -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Neuphoria Therapeutics im vergangenen Geschäftsjahr 1,17 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 92,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Neuphoria Therapeutics 15,65 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at