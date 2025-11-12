Neural Pocket gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Neural Pocket gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Neural Pocket vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,91 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,580 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,43 Prozent auf 822,4 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Neural Pocket 908,0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at