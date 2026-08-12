Neural Pocket hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Neural Pocket stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Neural Pocket hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 8,94 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,570 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 1,10 Milliarden JPY gegenüber 887,2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at