Neural Pocket öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Neural Pocket hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 10,95 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Neural Pocket -1,930 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Neural Pocket in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 676,8 Millionen JPY im Vergleich zu 825,5 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at