Neural Pocket präsentierte Quartalsergebnisse

Neural Pocket hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,71 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,910 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Neural Pocket in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,46 Milliarden JPY im Vergleich zu 822,4 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at