NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.07.2026 08:45:00
Neural Rendering: Nvidia zeigt DLSS 5 deutlich zurückhaltender
Nach dem Shitstorm im März zeigte Nvidia DLSS 5 auf der Siggraph deutlich zurückhaltender. Ob es auf aktueller Hardware läuft, bleibt offen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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