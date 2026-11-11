Neuraxis: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Neuraxis hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Neuraxis hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,240 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Neuraxis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 150,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at