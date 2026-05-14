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14.05.2026 06:31:29
Neuraxis stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Neuraxis hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,330 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Neuraxis mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 78,89 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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