Neuraxis: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Neuraxis hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,250 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Neuraxis mit einem Umsatz von insgesamt 0,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,90 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at