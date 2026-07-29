dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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29.07.2026 02:00:00
Neuroarchitektur: bewusste und anpassungsfähige Räume gestalten
Wir stehen am Rande eines tiefgreifenden Wandels: Gebäude lernen zu fühlen. Wir sprechen nicht von Bewusstsein, sondern von einer neuen Ebene der Umwelt- und Menschensensibilität, die Architektur in eine lebendige Schnittstelle verwandelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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