13.02.2026 06:31:29
Neurocrine Biosciences: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Neurocrine Biosciences hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Neurocrine Biosciences ein EPS von 1,00 USD je Aktie vermeldet.
Neurocrine Biosciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 805,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 627,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,29 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 2,86 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
