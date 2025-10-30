Neurocrine Biosciences hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Neurocrine Biosciences lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Neurocrine Biosciences ein EPS von 1,24 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Neurocrine Biosciences im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 794,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 622,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at