Neurocrine Biosciences öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Neurocrine Biosciences präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,96 USD. Im Vorjahresviertel hatte Neurocrine Biosciences 2,04 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1,12 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 794,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at