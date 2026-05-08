Neurocrine Biosciences präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Neurocrine Biosciences hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 814,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 42,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 572,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at