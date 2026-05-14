Neurogene gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Neurogene ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Neurogene die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Neurogene hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,080 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at