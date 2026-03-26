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26.03.2026 06:31:28
Neurogene gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Neurogene hat am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Neurogene vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,990 USD je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -4,240 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Neurogene ein EPS von -4,280 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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