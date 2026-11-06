Neuronetics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Neuronetics hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 42,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at