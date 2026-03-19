Neuronetics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Neuronetics hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Neuronetics ein EPS von -0,330 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 41,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 85,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,590 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,380 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 149,16 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 99,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Neuronetics einen Umsatz von 74,89 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at