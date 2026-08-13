Neuronetics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Neuronetics lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 41,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at