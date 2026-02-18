NeuroOne Medical Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NeuroOne Medical Technologies ließ sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NeuroOne Medical Technologies die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NeuroOne Medical Technologies 0,060 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat NeuroOne Medical Technologies im vergangenen Quartal 2,9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 53,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NeuroOne Medical Technologies 6,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at