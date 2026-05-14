NeuroOne Medical Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NeuroOne Medical Technologies lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NeuroOne Medical Technologies -0,420 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat NeuroOne Medical Technologies im vergangenen Quartal 2,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 71,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NeuroOne Medical Technologies 1,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at