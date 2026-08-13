NeuroPace: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NeuroPace ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NeuroPace die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NeuroPace ein Ergebnis je Aktie von -0,260 USD vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,93 Prozent zurück. Hier wurden 22,8 Millionen USD gegenüber 23,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at