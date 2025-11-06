NeuroPace: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NeuroPace lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 27,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NeuroPace 21,1 Millionen USD umgesetzt.

