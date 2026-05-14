NeuroPace stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NeuroPace hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NeuroPace ein EPS von -0,210 USD in den Büchern gestanden.

NeuroPace hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at