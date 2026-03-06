NeuroPace vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NeuroPace ließ sich am 03.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NeuroPace die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

NeuroPace hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,180 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,6 Millionen USD – ein Plus von 23,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NeuroPace 21,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,660 USD gegenüber -0,930 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite hat NeuroPace im vergangenen Geschäftsjahr 99,99 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NeuroPace 79,91 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at