Neurosearch A-S Bearer and-or registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Neurosearch A-S Bearer and-or registered hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,75 DKK, nach 2,32 DKK im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,41 Milliarden DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Neurosearch A-S Bearer and-or registered einen Umsatz von 2,94 Milliarden DKK eingefahren.

Redaktion finanzen.at