Neurosearch A-S Bearer and-or registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Neurosearch A-S Bearer and-or registered hat am 10.03.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz lag bei 2,17 Milliarden DKK – das entspricht einem Zuwachs von 52,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,43 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 15,66 DKK gegenüber 6,37 DKK je Aktie im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,30 Milliarden DKK umgesetzt, gegenüber 5,33 Milliarden DKK im Vorjahr.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 14,52 DKK und einen Umsatz von 7,36 Milliarden DKK in Aussicht gestellt.

