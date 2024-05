Neurosearch A-S Bearer and-or registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Neurosearch A-S Bearer and-or registered hat am 07.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 3,25 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Neurosearch A-S Bearer and-or registered 4,32 DKK je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Neurosearch A-S Bearer and-or registered 2,16 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,25 Milliarden DKK umgesetzt worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3,57 DKK prognostiziert, während der Umsatz bei 2,02 Milliarden DKK erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at