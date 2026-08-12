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12.08.2026 06:31:29
Neurosearch A-S Bearer and-or registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Neurosearch A-S Bearer and-or registered hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,47 DKK erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,33 Milliarden DKK – ein Plus von 16,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Neurosearch A-S Bearer and-or registered 2,86 Milliarden DKK erwirtschaftet hatte.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 4,23 DKK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 3,24 Milliarden DKK gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
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