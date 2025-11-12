Neurosearch A-S Bearer and-or registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Neurosearch A-S Bearer and-or registered hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Neurosearch A-S Bearer and-or registered 2,16 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,30 Milliarden DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,94 Milliarden DKK ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,99 DKK sowie einen Umsatz von 2,93 Milliarden DKK belaufen.

