|
12.11.2025 06:31:28
Neurosearch A-S Bearer and-or registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Neurosearch A-S Bearer and-or registered hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Neurosearch A-S Bearer and-or registered 2,16 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,30 Milliarden DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,94 Milliarden DKK ausgewiesen.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,99 DKK sowie einen Umsatz von 2,93 Milliarden DKK belaufen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.