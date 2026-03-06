Neurosearch A-S Bearer and-or registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Neurosearch A-S Bearer and-or registered präsentierte am 04.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,72 DKK, nach 3,60 DKK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,88 Milliarden DKK, während im Vorjahreszeitraum 2,59 Milliarden DKK ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 9,93 DKK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 13,93 DKK je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 11,38 Milliarden DKK gegenüber 9,35 Milliarden DKK im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at