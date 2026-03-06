|
06.03.2026 06:31:28
Neurosearch A-S Bearer and-or registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Neurosearch A-S Bearer and-or registered präsentierte am 04.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,72 DKK, nach 3,60 DKK im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,88 Milliarden DKK, während im Vorjahreszeitraum 2,59 Milliarden DKK ausgewiesen worden waren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 9,93 DKK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 13,93 DKK je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 11,38 Milliarden DKK gegenüber 9,35 Milliarden DKK im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.