Neurosearch A-S Bearer and-or registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Neurosearch A-S Bearer and-or registered hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 2,62 DKK gegenüber 2,41 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,98 Milliarden DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,70 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at