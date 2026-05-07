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07.05.2026 06:31:29
Neurosearch A-S Bearer and-or registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Neurosearch A-S Bearer and-or registered hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 2,62 DKK gegenüber 2,41 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,98 Milliarden DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,70 Milliarden DKK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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