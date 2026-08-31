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31.08.2026 06:31:29
Neusoft A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Neusoft A hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Neusoft A ein EPS von 0,060 CNY in den Büchern gestanden.
Neusoft A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,50 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,84 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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