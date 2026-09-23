Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
|
23.09.2026 16:43:14
Neustart in Mainz: Biontech-Gründer verraten Namen ihrer neuen Firma
Der Abschied von Biontech nimmt Gestalt an. Ugur Sahin und Özlem Türeci gründen ein neues Unternehmen. Mit der Firma wollen sie eine neue Generation von Medikamenten entwickeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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