Bewertung im Fokus 11.02.2026 13:37:50

Neutral-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Deutsche Bank-Aktie

Diese Empfehlung gibt Goldman Sachs Group Inc. für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 34,25 auf 35,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Dienstagnachmittag an die Quartalsergebnisse der Frankfurter an. Er rollte zudem die Bewertungsbasis für sein Kursziel nach vorne.

Aktienauswertung: Die Deutsche Bank-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:21 Uhr um 1,7 Prozent auf 31,00 EUR nach. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 15,34 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 995 140 Deutsche Bank-Aktien. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 6,4 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

