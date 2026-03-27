Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Henkel vz-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Mit dem US-Haarpflegeunternehmen Olaplex kauften sich die Düsseldorfer etwa 2 Prozent zum Konzernumsatz hinzu, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagmorgen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 14:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 67,20 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 5,65 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 98 027 Henkel vz-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 3,4 Prozent nach unten. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2026 wird Henkel vz voraussichtlich am 07.05.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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