Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Patrick Hummel bewertete am Montag weitere negative Nachrichten deutscher Autobauer - mit Berichten über Stellenstreichungen und Werksschließungen bei Volkswagen und Einsparungsversuchen bei Mercedes-Benz. Dies unterstreiche, dass sich die deutsche Automobilindustrie in einer Phase der Umstrukturierung befinde. Bei Mercedes glaubt er jedoch nicht, dass Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität zusätzliche Einmaleffekte auslösen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:48 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 42,97 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 28,00 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 678 471 Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 büßte die Aktie um 23,4 Prozent ein. Voraussichtlich am 28.07.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:38 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.