Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 575 Euro belassen. An der seit Jahresbeginn unterdurchschnittlichen Entwicklung der europäischen Rückversichereraktien im Vergleich zum Versicherungssektor dürfte die anstehende Vertragserneuerungsrunde kaum etwas ändern, schrieb Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er geht von rückläufigen Preisen aus. Mit Blick auf die Erneuerungsrunde und die anstehenden Quartalszahlen präferiert Hardcastle Hannover Rück vor Munich Re, Scor und Swiss Re. Zudem bevorzugt er weiterhin breit aufgestellte Versicherer im Vergleich zu den Rückversicherern.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 505,00 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 13,86 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 57 556 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 10,2 Prozent. Am 26.02.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

