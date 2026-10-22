SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Aktienbewertung
|
22.10.2026 14:04:48
Neutral-Analyse: UBS AG bewertet SAP SE-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Quartalszahlen des Softwarekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Die gute Geschäftsdynamik halte an, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Doch dem starken Auftragsbestand stünden höhere Forschungs- und Entwicklungskosten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) gegenüber.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die SAP SE-Aktie am Tag der Analyse
Kaum Bewegung ließ sich um 13:48 Uhr bei der SAP SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 208,50 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 3,60 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 806 497 SAP SE-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 1,8 Prozent aufwärts. SAP SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
15:59
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:43
|Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: SAP SE-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Freitagmittag (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|11:51
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|11:51
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|11:51
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|211,90
|-1,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.