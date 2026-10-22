Neutral-Analyse: UBS AG bewertet SAP SE-Aktie

Die SAP SE-Aktie wurde von UBS AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Quartalszahlen des Softwarekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Die gute Geschäftsdynamik halte an, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Doch dem starken Auftragsbestand stünden höhere Forschungs- und Entwicklungskosten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) gegenüber.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die SAP SE-Aktie am Tag der Analyse

Kaum Bewegung ließ sich um 13:48 Uhr bei der SAP SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 208,50 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 3,60 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 806 497 SAP SE-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 1,8 Prozent aufwärts. SAP SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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