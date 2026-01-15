Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Siemens Healthineers-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 50 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien der Bayern seien reizvoll, aber es sei noch ein bisschen zu früh, schrieb Graham Doyle am Mittwochnachmittag. Die Vergleichshürde für das erste Quartal liege recht hoch.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Healthineers-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 46,77 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,04 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 94 028 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,1 Prozent zu Buche. Siemens Healthineers dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.