Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktie bewertet 10.03.2026 11:49:47

Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie

Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Patrick Hummel rechnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer moderat negativen Reaktion der Investoren. Der Mittelwert des neuen Zielkorridors für 2026 impliziere für das Ergebnis je Aktie rund zehn Prozent Abwärtspotenzial.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 11:33 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 90,60 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 4,86 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 493 320 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2026 12,5 Prozent ein. Am 10.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten