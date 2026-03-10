Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Patrick Hummel rechnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einer moderat negativen Reaktion der Investoren. Der Mittelwert des neuen Zielkorridors für 2026 impliziere für das Ergebnis je Aktie rund zehn Prozent Abwärtspotenzial.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 11:33 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 90,60 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 4,86 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 493 320 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2026 12,5 Prozent ein. Am 10.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





