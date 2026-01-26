Neutral für Commerzbank-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 35,50 auf 35,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag in seinem Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht etwas an. Er geht davon aus, dass die Frankfurter für 2026 weiteres Ertragswachstum signalisieren mit Zinseinkünften von mehr als 8,5 Milliarden Euro.

Um 11:57 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 35,11 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 0,03 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 055 846 Commerzbank-Aktien. Das Papier sank seit Jahresanfang 2026 um 2,7 Prozent. Commerzbank dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

