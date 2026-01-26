E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Papier unter der Lupe
|
26.01.2026 10:04:48
Neutral für EON SE-Aktie nach UBS AG-Analyse
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Aktienkurs sei das Aufwärtspotenzial durch höhere erlaubte Erträge in der nächsten Regulierungsperiode in Deutschland und womöglich höhere Investitionen teilweise bereits berücksichtigt, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Montag vorliegenden Studie.
Aktienbewertung im Detail: Die EON SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von EON SE konnte um 09:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 17,04 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 0,21 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 291 086 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 5,6 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte EON SE am 25.02.2026 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser)
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
