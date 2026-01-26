E.ON Aktie

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

26.01.2026 10:04:48

Neutral für EON SE-Aktie nach UBS AG-Analyse

EON SE-Papier wurde von UBS AG-Analyst Wanda Serwinowska genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Aktienkurs sei das Aufwärtspotenzial durch höhere erlaubte Erträge in der nächsten Regulierungsperiode in Deutschland und womöglich höhere Investitionen teilweise bereits berücksichtigt, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Montag vorliegenden Studie.

Aktienbewertung im Detail: Die EON SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von EON SE konnte um 09:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 17,04 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 0,21 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 291 086 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 5,6 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte EON SE am 25.02.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

Nachrichten zu E.ON SE



Analysen zu E.ON SE


09:10 E.ON Neutral UBS AG
19.01.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 17,06 0,83% E.ON SE

