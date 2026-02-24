Neutral für MTU Aero Engines-Aktie nach UBS AG-Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei stark gewesen, aber der Ausblick auf 2026 enttäusche etwas, schrieb Ian Douglas-Pennant am Dienstag nach dem Geschäftsbericht.

Die Aktie verlor um 10:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,5 Prozent auf 371,70 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 7,61 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 105 380 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 4,6 Prozent. Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 24.02.2026 gerechnet.

